Строительство библиотеки в Коммунарке начнется не раньше 2018 года

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Строительство нового здания Российской государственной библиотеки на территории в ТиНАО может начаться не раньше 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор РГБ Александр Вислый, передает Агентство "Москва".

"Мы в безысходном положении. Раз нельзя строить здесь, значит, приходится соглашаться на все. В Коммунарке также планируется строительство нового корпуса Исторического музея. Однако, ближайшие деньги на строительство будут выделены только после 2018 года, так как есть решение министерства финансов о том, что сперва необходимо завершить начатые объекты, а потом уже строить новые. Есть подозрение, что это будет бесконечно долго, долгострой", – рассказал Вислый.

Ранее m24.ru сообщало, что в составе образовательного кластера в Коммунарке будет построен кампус Московского института стали и сплавов (МиСИС). Здесь планируется возвести 505,7 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе учебные корпуса, общежития, дома для преподавателей, школу и детский сад.

Также в кластере появится книгохранилище для Российской государственной библиотеки (РГБ), что позволит ей существенно увеличить свои фонды. Книгохранилище разместится на участке 4,5 гектара и сможет вместить до 60 миллионов книг. Площадь самого здания составит около 250 тысяч квадратных метров.

В случае принятия этого варианта, в центральном здании библиотеки останутся около трех миллионов изданий мемориального фонда, рукописей, а также читальный зал, где будут доступны электронные варианты, либо можно будет заказывать печатные книги и получать на следующий день. Газеты из хранилища в Химках перевезут в главное здание, а здание хранилища перейдет Московскому университету культуры и искусств.