Пять столичных библиотек превратят в современные медиацентры

В сентябре в столице откроют пять медиацентров на базе библиотек

В этом году пять столичных библиотек превратятся в современные медиацентры. Решение о модернизации библиотечной системы было принято по итогам исследования, проведенного в столице по поручению департамента культуры в 2012-2013 годах.

Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции в рамках 8 Московского международного открытого книжного фестиваля.

Библиотеки нового типа откроются в обновленном виде уже осенью 2013 года. Среди них - библиотека "Проспект" на Ленинском проспекте, детская библиотека номер 47 на Аргуновской улице, библиотека номер 171 имени 1 мая на площади Гагарина, библиотека номер 30 у станции метро "Братиславская" и библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре.

Архитектурный проект модернизации библиотек выполнило голландское архитектурное урбанистическое бюро SVESMI.

Отметим, на сегодняшний день столичная библиотечная сеть насчитывает 420 заведений.