"Библионочь" в Москве: онлайн-конференции и литературные квесты

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 19 на 20 апреля в столице пройдет Вторая международная сетевая акция "Библионочь". По словам организаторов, ее цель - поддержка чтения среди молодежи.

В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, культурные центры, книжные магазины по всей стране откроют свои двери для посетителей. Сотрудники этих учреждений проведут мастер-классы, литературные квесты, конкурсы, встречи с писателями.

В этом году акция "Библионочь" проходит под одной общей темой: "Большое литературное путешествие".

В рамках акции состоится "Читательский марафон". В ночь с 19 на 20 апреля популярные у россиян писатели и поэты встретятся со своими читателями в формате онлайн-конференции.

В проекте "Библионочь-2013" примут участие культурные учреждения из разных городов России, география участников довольно обширна.

В Москве участниками акции станут более 77 библиотек. Среди них будет и Российская государственная библиотека имени В.И. Ленина, которая готовит свой собственный спецпроект.

В прошлом году в акции приняли участие более 750 организаций по всей стране. В Москве свои двери посетителям открыли 30 библиотек, Центр современного искусства "ВИНЗАВОД", Дизайн-завод "Флакон", книжный магазин "Библио-Глобус" и многие другие.