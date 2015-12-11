Российские биатлонисты остановились в шаге от медалей в спринте

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские биатлонисты не смогли порадовать болельщиков призовыми местами в спринте в австрийском Хохфильцене. Но в целом, они провели лучшую гонку в сезоне.

Золото, как в женской гонке, досталось Германии – Симон Шемпп и стрелял точно, и на лыжне показал превосходный результат. Второе место с одним промахом занял лидер общего зачета француз Мартен Фуркад. Бронза у норвежца Тарьей Бе, опередившего "решающего вопрос" Антона Шипулина меньше, чем на две секунды.

Трое российских спортсменов попали на цветочную церемонию: Шипулин – 4-й, Дмитрий Малышко – 5-й, Евгений Гараничев – 6-й.

Еще трое биатлонистов из сборной России не смогли показать уверенный ход на лыжне и чистую стрельбу. Но по итогам спринта также попали в гонку преследования: Максим Цветков – 29-й, Тимофей Лапшин – 34-й, Алексей Слепов – 38-й.

Напомним, в шведском Эстерсунде бронзовую медаль в индивидуальной гонке завоевал Алексей Волков.