Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2015, 21:40

Спорт

Екатерина Юрлова стала чемпионкой мира по биатлону

Фото: M24.ru

Россиянка Екатерина Юрлова выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Контиолахти. Это первое золото первенства планеты для сборной России.

Юрлова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах, став, таким образом, единственной биатлонисткой, не совершившей ни одной ошибки на стрельбище.

Второе место заняла чешка Габриэла Соукалова, бронза досталась финке Кайсе Мякяряйнен.

На пятой строчке расположилась еще одна россиянка – Дарья Виролайнен, отставшая от Юрловой на 37,9 секунды.

Индивидуальная гонка стала самым успешным соревнованием для российских спортсменов на текущем первенстве планеты. Всего в активе россиян две медали – золото и серебро (завоеванное Антоном Шипулиным в гонке преследования).

Примечательно, что Юрлова не считалась первым номером в нашей команде. Основные надежды тренерский штаб связывал с выступлением Виролайнен.

биатлон Екатерина Юрлова чемпионат мира по биатлону

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика