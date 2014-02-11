Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 19:47

Спорт

Белорусская биатлонистка Домрачева стала олимпийской чемпионкой

Фото: ИТАР-ТАСС

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завоевала золото Олимпиады в гонке преследования. Россиянка Ольга Вилухина, стартовавшая второй, осталась за чертой призеров.

Домрачева чисто отстреляла на первых трех огневых рубежах и фактически гарантировала себе золотую медаль - для того, чтобы потерять все шансы, белоруске необходимо было трижды промазать в "стойке". Она допустила всего лишь один промах и с огромным отрывом от конкуренток пришла к финишу.

Серебро завоевала норвежка Тура Бергер, которая провалила четвертую стрельбу, что не помешало ей обойти на лыжне одну из сестер Семеренко, ушедшую со стрельбища второй.

Бронза досталась представительнице Словении Тее Грегорин, которая также допустила один промах.

Что касается россиянок, то для них пасьют сложился неудачно - прежде всего, из-за низкой скорости на лыжне. Девушки проигрывали ходом по дистанции практически всем основным конкурентам.

В итоге Ольга Вилухина завершила гонку седьмой, Ольга Зайцева - 11-й, а Яна Романова - 23-й.

Сюжет: Дневники Олимпиады
биатлон гонка преследования Домрачева

