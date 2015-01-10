Тимофей Лапшин выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Фото: M24.ru

Российский биатлонист Тимофей Лапшин занял третье место в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победу в гонке, старт которой был перенесен на 2,5 часа из-за неблагоприятных погодных условий, одержал француз Мартен Фуркад, который показал время 27 минут 2,5 секунды и допустил 1 промах.

Вторым стал норвежец Уле Эйнар Бьерндален (27 минут 6,9 секунды, 1 промах). Лапшин, промахнувшийся один раз, уступил Фуркаду 17,5 секунды.

Стоит отметить, лидер российской команды Антон Шипулин допустил четыре промаха и занял 43-е место.