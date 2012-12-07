Биатлонист Устюгов занял пятое место в спринтерской гонке

Евгений Устюгов. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский биатлонист Евгений Устюгов занял пятое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победителем соревнования стал немец Андреас Бирнбахер.

Устюгов чисто прошел оба огневых рубежа, справившись и с проблемной для себя "стойкой", но ходом у него не очень получалось, поэтому россиянина опередили спортсмены, допустившие один промах на стрельбище.

Первым пришел не сделавший ни одного промаха Бирнбахер, от которого на четыре десятых секунды отстал лидер мирового сезона Мартен Фуркад. На третьем месте расположился словенец Яков Фак.

Устюгов стал лучшим из россиян, расположившись на пятом месте. Шестым пришел Андрей Маковеев. Малышко занял одиннадцатое место с двумя промахами на огневых рубежах.

В общем зачете Кубка мира Устюгов занимает третье место после четырех гонок.