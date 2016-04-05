Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Бьорндален продолжит карьеру

Фото: wikipedia.org/Tor Atle Kleven

Двадцатикратный чемпион мира по биатлону, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален продолжит карьеру. Об этом 42-летний спортсмен заявил на специально созванной пресс-конференции во вторник.

"В моих планах – принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Все может случиться, но сейчас у меня есть конкретная задача. Мне 42 года, глядя на мои результаты в прошлом сезоне эксперты говорили, что мне нужно продолжать карьеру. И я могу сказать, что согласен с этими советами", – сказал Бьорндален.

По словам спортсмена, решение продолжать карьеру было принято, поскольку у него исключительно сильная мотивация. "Я считаю, что могу выступать на высоком уровне еще в течение нескольких лет. Поэтому с нетерпением жду начала нового сезона.

В 2002 году Бьорндален стал единственным в мире абсолютным олимпийским чемпионом по биатлону, выиграв все гонки, включая эстафетную. Он завоевывал медали на 18 чемпионатах мира. Всего в активе норвежца 44 медали различного достоинства, включая 20 золотых. В их числе 13 наград Олимпийских игр – восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая.

После Игр в Сочи в 2014 году Бьорндален стал самым титулованным спортсменом за всю историю проведения зимних Олимпиад. На чемпионате мира – 2016 в норвежском Холменколлене он завоевал золото в эстафете, серебро в спринте и гонке преследования, а также стал третьим в масс-старте.