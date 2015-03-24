Более 113 тысяч ваканский представлено на столичном рынке труда

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Численность зарегистрированных безработных граждан в Москве по состоянию на 19 марта составила 32,2 тысячи человек, говорится в материалах на сайте департамента труда и занятости населения Москвы. Уровень официально регистрируемой безработицы в городе превысил 0,45 процента.

Количество вакансий в банке данных службы занятости составляет 113,6 тысячи. Таким образом, в среднем, на одного зарегистрированного безработного приходится 3,5 вакансии. Всего с начала 2015 года безработных в столице стало почти на 3,6 тысячи больше, рост составил 12,4 процента

Ранее сообщалось, что в 2014 году в столичную службу занятости обратилось 178 тысяч человек. Трудоустроено уже порядка 137 тысяч человек. За счет средств службы занятости профессиональное обучение прошли 6,4 тысяч безработных, а также около 900 женщин, находящихся в декрете. Кроме того, было проведено 274 ярмарки вакансий.

Напомним, что жители столицы, оказавшиеся без работы, могут бесплатно оставлять детей в центрах помощи семье и детям. Помощь будет оказываться горожанам на время поиска новой работы или прохождения курсов повышения квалификации.

Кроме того, потерявшие работу москвичи смогу рассчитывать на денежную помощь и продуктовые сертификаты. Претендовать на поддержку смогут потерявшие работу жители столицы, в чьей семье среднемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Им предложат денежные компенсации до нескольких десятков тысяч рублей, сертификаты на питание до 1 тысячи рублей, а в случае необходимости – одежду.