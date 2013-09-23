Более 60% россиян не сталкиваются с проблемой безработицы - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Безработица как личная проблема мало волнует россиян, хотя постепенно становится все более актуальной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения среди 1,6 тысячи человек.

Согласно исследованию, более 60% респондентов напрямую не сталкиваются безработицей, при этом знакомые безработные есть у 37% россиян. Около года назад этот показатель был на девять пунктов ниже.

Менее трети опрошенных считают, что вполне могут лишиться работы в ближайшие три месяца. За год этот показатель вырос на 2%.

О возможности быстро найти равноценную работу 48% опрошенных сказали, что это будет нетрудно, в то же время год назад в этом были уверены более половины опрошенных.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2013 года составил чуть более 5%.