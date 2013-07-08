Какие общественные работы оплачиваются в Москве

Оплачиваемые общественные работы в Москве

Организация общественных работ способствует сохранению и развитию трудового потенциала, а также повышает конкурентоспособность на рынке. Кроме того, общественные работы являются важнейшей мерой по преодолению безработицы.

В Москве к оплачиваемым общественным работам относятся малоквалифицированные, вспомогательные и подсобные работы. В частности, благоустройство и озеленение территорий, строительство, ремонт автодорог, доставка почты, уход за больными.

В обязанности работодателя входят определение видов работ и сроков их выполнения, предоставление временных рабочих мест и заключение с работниками срочных трудовых договоров. Последние определяют права и обязанности сторон, объем работ и условия труда, рабочее время и оплату. Срочный трудовой договор может быть расторгнут работником досрочно при устройстве на постоянную работу.

Безработные при участии в общественных работах получают зарплату и материальную поддержку за счет бюджета Москвы.