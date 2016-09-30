СМИ сообщили об отставке главы МУРа Игоря Зиновьева

Глава Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев написал рапорт об увольнении со службы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рапорт об увольнении из органов внутренних дел Зиновьев подал руководству столичного главка МВД накануне 29 сентября.

Источник издания высказал мнение, что действия Зиновьева связаны с недавним перемещением начальника ГУ МВД по Москве Анатолия Якунина на должность в центральном аппарате министерства.

По его словам, отставка Зиновьева была прогнозируема после того, как начальником главка был назначен Олег Баранов.

Официальной информации об увольнении Зиновьева пока нет.

Игорь Зиновьев был назначен начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве в январе 2014 года. До этого занимал пост начальника УВД Северного округа Москвы.