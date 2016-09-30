Форма поиска по сайту

30 сентября 2016, 00:01

Безопасность

Добровольные пожарные пройдут спортивные тренировки

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Волонтеры повысят уровень мастерства на тренингах в Москомспорте. Вместе со штатными сотрудниками столичного МЧС они продолжат патрулировать парки на роликовых коньках и велосипедах, об этом в интервью m24.ru рассказал начальник главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов.

"Добровольные пожарные будут проходить тренинги в департаменте физической культуры и спорта города Москвы, что, безусловно, повысит уровень мастерства привлекаемых добровольцев и так же улучшит время реагирования на возникающие происшествия", – сказал он.

С 2015 года МЧС апробирует новый метод обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, который получил положительные отзывы от москвичей. Спасатели включили в состав патрульных групп не только штатных сотрудников, но и добровольных пожарных и спасателей общественных аварийно-спасательных формирований. Они следят за обстановкой в парках и других местах отдыха горожан. В основном их можно встретить в парке Горького, Победы на Поклонной горе, в Сокольниках и Кузьминках.

Полностью интервью с Ильей Денисовым читайте здесь.

Добровольные пожарные команды появились в Москве после вступления в силу закона "О добровольной пожарной охране" в 2011 году. Кроме дополнительного десятидневного неоплачиваемого отпуска для волонтеров не предусмотрено никаких льгот. В прошлом году количество волонтеров достигло 15 тысяч человек. Они помогают властям следить за порядком на массовых мероприятиях, патрулируют общественные городские локации и участвуют в тушении пожаров.

В июне этого года столичное МЧС заявило о планах привлечь к поиску потерявшихся в лесопарках людей кинологов-добровольцев с собаками. Летом на помощь спасателям вышли не менее 15 бельгийских овчарок, они искали заплутавших людей в крупных лесных массивах: в ТиНАО, в Измайловском и Битцевском парках, в Бирюлевском дендропарке и в парке "Лосиный остров".

К поиску привлекали только тех собак, которые в совершенстве овладели поисково-спасательными навыками и имели кинологическую книжку спасателя. Такие собаки отличаются выносливостью, острым нюхом и дружелюбным нравом.

Никита Щуренков, Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева

безопасность тренинги спасатели патрулирование пожарные общество Илья Денисов чп квалификация МЧС Москвы добровольные пожарные дружины

