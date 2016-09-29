Жители столицы смогут сообщить о пожаре с помощью SMS

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Для глухонемых граждан столицы могут разработать сервис вызова пожарных по SMS. Об этом m24.ru сказал начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов. Он пояснил, что на первом этапе необходимо проработать вопрос финансирования проекта. После этого возможен запуск сервиса в столице.

"Можно рассмотреть вопрос введения такого сервиса в Москве. Нужно понять, откуда будет идти финансирование этого мероприятия. Когда будет определен источник, я дам команду на проработку этого вопроса", – сказал Денисов.

Возможность сообщить о пожаре или вызвать другую экстренную помощь через SMS уже появилась у жителей Алтайского края. Местное управление МЧС открыло специальный номер, на который принимаются текстовые сообщения. Отправителю необходимо указать свою фамилию, имя, отчество и адрес, по которому требуется наряд пожарных. Отмечается, что анонимные сообщения рассматриваться не будут.

Столичное управление МЧС начало информировать жителей и гостей региона об опасных погодных явлениях и других чрезвычайных ситуациях с помощью SMS-сообщений. На сегодняшний день охват экстренного оповещения составил порядка двух миллионов абонентов . При возникновении локальных угроз, оповещения рассылаются в пределах определенной области. Эксперты отмечают, что при необходимости SMS-предупреждение можно разослать сразу всем абонентам, находящимся в сети в пределах московского региона. Помимо этого, экстренное ведомство разработало приложение "Мобильный спасатель". В него загружены правила оказания доврачебной помощи и инструкции по поведению в различных экстремальных ситуациях. В приложении выделена большая красная кнопка "SOS", нажав на которую человек может оперативно сообщить свое местоположение аварийным службам, а также родным и друзьям, чьи контакты занесены в особый список. Однако, это приложение требует постоянного доступа в интернет и не доступно на кнопочных мобильных телефонах. Согласно данным ГУ МЧС по Москве, за первое полугодие 2016 года в столице зарегистрировано 2753 пожара и 3737 загораний. В огне погибли 83 человека и еще 272 получили травмы различной степени тяжести. Пожарные спасли из огня 748 человек, а всего эвакуировано из опасных районов было 2145 человек. Материальный ущерб составил более 225 млн рублей. 22 сентября 2016 года на Амурской улице в ВАО загорелся склад пластмассовой продукции. При ликвидации огня погибли восемь пожарных. Их наградят орденами Мужества посмертно.



Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин поддерживает инициативу создания SMS-канала для глухих москвичей.

"В вопросах пожарной безопасности лишних мер быть не может. Конечно, SMS писать дольше, чем просто позвонить, но в некоторых ситуациях это может стать единственным способом попросить помощи. И конечно, сообщения на такой номер должны быть, во-первых, бесплатными, а во-вторых, отправляться даже при отсутствии sim-карты", – подчеркнул эксперт.

Заместитель председателя Московского городского общества инвалидов Надежда Лобанова отмечает, что в будущем необходимо расширять функционал экстренного SMS-канала.

"Было бы хорошо, если бы на этот номер принимались сообщения не только о пожарах, но и о других чрезвычайных происшествиях. Например, авариях или происшествиях в метро. Ведь в определенных ситуациях это может стать единственным каналом связи для глухонемых людей", – заключила она.

Напомним, что в московских квартирах могут появиться тревожные датчики, сигнализирующие об утечке газа. Сейчас специалисты собирают статистику и анализируют случаи взрыва бытового газа, чтобы правильно оценить степень потенциальной угрозы. В частных домах и садовых товариществах ТиНАО предлагают установить датчики противопожарной сигнализации.