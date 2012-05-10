Требования к организаторам акций в Москве ужесточат

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров заявил 10 мая, что московские власти учтут уроки оппозиционного митинга, прошедшего 6 мая в центре столицы. Планируется, что требования к организаторам акций будут ужесточены.

"Мы будем учитывать, что мероприятие, которое было согласовано с оппозицией, организаторами полностью не выполнялось. Теперь мы будем более четко прописывать все детали в рамках тех же процедур. Одно дело - их согласовать, другое дело - их выполнить", - передает РИА Новости слова Майорова.

Правила согласования митингов и шествий меняться не будут, однако мерам безопасности уделят повышенное внимание, отметил он.

6 мая в Москве прошел "Марш миллионов", участники которого должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и провести там митинг. Но часть участников шествия свернула с маршрута, после чего попыталась прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции задержали нескольких оппозиционных деятелей, среди которых Сергей Удальцов, Алексей Навальный и Борис Немцов. Также за противоправные действия полиция задержала в центре Москвы более 400 человек. По данным столичного ГУ МВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции, трое из которых были госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал беспорядки на "Марше миллионов" провокацией, которая, вероятно, изначально была спланирована.