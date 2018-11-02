Зоны высокого риска: кто помогает людям в чрезвычайных ситуациях

Зачастую, попав в чрезвычайную ситуацию, человек оказывается абсолютно растерян, напуган и не знает, куда бежать. И брошенных на спасение сил не всегда бывает достаточно, чтобы оказать поддержку всем нуждающимся. Кто помогает пострадавшим в ЧС и зачем на территории России создаются склады непродовольственных товаров – в материале портала Москва 24.

Спасение в первые часы бедствия

Представим ситуацию: в жилом доме случился сильный пожар, и люди выбежали из квартир на улицу в сильный мороз. Конечно, пожарная машина приедет оперативно, но для того, чтобы помочь жителям и, например, освободить соседнюю школу, местным властям понадобится несколько часов. Именно в такие моменты на помощь приходит Российский Красный Крест. Сотрудники организации довольно быстро разворачивают палатки, где людям готовы оказать первую помощь и согреть, а также скоординировать, что делать дальше. Такие пункты не предусмотрены для постоянного проживания, но в первые часы бедствия в холод они согреют горячим чаем и пледами, а в сильную жару – спасут кондиционерами.



При возникновении серьезных чрезвычайных ситуаций, например, наводнение или землетрясение, Российский Красный Крест старается в первые дни и часы оказать помощь людям в тех точках, куда сложнее всего добраться. Директор департамента по ЧС Российского Красного Креста Александр Кудакаев отмечает, что у организации нет задачи делать ту же работу, которую выполняют спасатели или медики, важно позаботиться обо всех других людях.



Александр Кудакаев Директор департамента по ЧС Российского Красного Креста “Мы не спасаем, мы – помогаем”

Красному Кресту тоже помогают



Очень важным фактором при оказании своевременной помощи пострадавшим является наличие складов непродовольственных товаров в разных точках России. И создание таких складов не обходится без поддержки глобальных партнеров. Так, например, уже на протяжении 100 лет Российский Красный Крест и Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) сотрудничают с компанией Coca-Cola.

В 2017 году в регионах наиболее высокого риска при финансовой поддержке Coca-Cola были созданы склады с минимальными запасами на случай чрезвычайных ситуаций в Ингушетии, Хакасии, Хабаровском крае и Москве. 1 ноября 2018 года Российский Красный Крест и Coca-Cola подписали соглашение о создании еще четырех складов, размещение которых было выбрано с учетом климатических и географических особенностей нашей страны. Это Вологодская и Иркутская области, а также Камчатский и Краснодарский края.



Такие склады очень важны для того, чтобы люди смогли получить оперативную помощь в случае природного катаклизма или другой чрезвычайной ситуации. На складах есть аптечки, емкости для воды, гигиенические наборы, подушки и одеяла, а также кухонные принадлежности.

И, конечно, первое, в чем нуждаются люди, это питьевая вода. Ведь после стихийного бедствия воду необходимо обеззараживать, что может занять несколько дней. В этот период возникает большой риск распространения инфекционных заболеваний, а без дополнительной помощи люди чувствуют себя в безысходности и могут начать использовать грязную воду. Представители Российского Красного Креста отмечают, что благодаря быстрому реагированию на их заявки и осуществлению логистики самой компанией Coca-Cola, питьевая вода даже в самых удаленных районах зачастую поступает быстрее любой другой помощи.

“Сотрудничество с Российским Красным Крестом означает для нас возможность помочь тем, кому нужна поддержка больше всего, ведь никто не застрахован от попадания в экстренную ситуацию или в зону стихийного бедствия”, – подчеркивает Лана Попович, генеральный директор подразделения Coca-Cola в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

Всего за время сотрудничества двух организаций пострадавшим от различных ЧС было передано более 300 тысяч литров питьевой воды. Так, своевременная помощь была оказана жителям пострадавших от наводнений Крымска, Дальнего Востока и Алтайского края, а также населению Вологодской области, Республики Адыгея и Хакасии. Оперативная поддержка была оказана и Краснодарскому краю, недавно потерпевшему наводнение, куда было доставлено 10 тысяч литров бутилированной питьевой воды.

“Такое социально ответственное партнерство – важнейшее условие эффективной работы не только по ликвидации последствий ЧС, но и по повышению готовности к возможным будущим гуманитарным вызовам», – отметила Раиса Лукутцова, председатель общественной организации «Российский Красный Крест».

Стоит напомнить, что Российский Красный Крест активно развивает сотрудничество с братскими зарубежными национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, реализует совместные гуманитарные проекты и стремится оказывать помощь не только в России, но и участвовать в проведении значимых гуманитарных мероприятий по всему миру.