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Москва 24

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Безопасность

2 ноября, 16:13

Зоны высокого риска: кто помогает людям в чрезвычайных ситуациях

безопасность общество

Зачастую, попав в чрезвычайную ситуацию, человек оказывается абсолютно растерян, напуган и не знает, куда бежать. И брошенных на спасение сил не всегда бывает достаточно, чтобы оказать поддержку всем нуждающимся. Кто помогает пострадавшим в ЧС и зачем на территории России создаются склады непродовольственных товаров – в материале портала Москва 24.

Фото: пресс-служба Coca-Cola

Спасение в первые часы бедствия

Представим ситуацию: в жилом доме случился сильный пожар, и люди выбежали из квартир на улицу в сильный мороз. Конечно, пожарная машина приедет оперативно, но для того, чтобы помочь жителям и, например, освободить соседнюю школу, местным властям понадобится несколько часов. Именно в такие моменты на помощь приходит Российский Красный Крест. Сотрудники организации довольно быстро разворачивают палатки, где людям готовы оказать первую помощь и согреть, а также скоординировать, что делать дальше. Такие пункты не предусмотрены для постоянного проживания, но в первые часы бедствия в холод они согреют горячим чаем и пледами, а в сильную жару – спасут кондиционерами.

Фото: пресс-служба Coca-Cola


При возникновении серьезных чрезвычайных ситуаций, например, наводнение или землетрясение, Российский Красный Крест старается в первые дни и часы оказать помощь людям в тех точках, куда сложнее всего добраться. Директор департамента по ЧС Российского Красного Креста Александр Кудакаев отмечает, что у организации нет задачи делать ту же работу, которую выполняют спасатели или медики, важно позаботиться обо всех других людях.

“Мы не спасаем, мы – помогаем”
Александр Кудакаев
Директор департамента по ЧС Российского Красного Креста

Красному Кресту тоже помогают


Очень важным фактором при оказании своевременной помощи пострадавшим является наличие складов непродовольственных товаров в разных точках России. И создание таких складов не обходится без поддержки глобальных партнеров. Так, например, уже на протяжении 100 лет Российский Красный Крест и Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) сотрудничают с компанией Coca-Cola.

В 2017 году в регионах наиболее высокого риска при финансовой поддержке Coca-Cola были созданы склады с минимальными запасами на случай чрезвычайных ситуаций в Ингушетии, Хакасии, Хабаровском крае и Москве. 1 ноября 2018 года Российский Красный Крест и Coca-Cola подписали соглашение о создании еще четырех складов, размещение которых было выбрано с учетом климатических и географических особенностей нашей страны. Это Вологодская и Иркутская области, а также Камчатский и Краснодарский края.

Фото: пресс-служба Coca-Cola


Такие склады очень важны для того, чтобы люди смогли получить оперативную помощь в случае природного катаклизма или другой чрезвычайной ситуации. На складах есть аптечки, емкости для воды, гигиенические наборы, подушки и одеяла, а также кухонные принадлежности.

И, конечно, первое, в чем нуждаются люди, это питьевая вода. Ведь после стихийного бедствия воду необходимо обеззараживать, что может занять несколько дней. В этот период возникает большой риск распространения инфекционных заболеваний, а без дополнительной помощи люди чувствуют себя в безысходности и могут начать использовать грязную воду. Представители Российского Красного Креста отмечают, что благодаря быстрому реагированию на их заявки и осуществлению логистики самой компанией Coca-Cola, питьевая вода даже в самых удаленных районах зачастую поступает быстрее любой другой помощи.

“Сотрудничество с Российским Красным Крестом означает для нас возможность помочь тем, кому нужна поддержка больше всего, ведь никто не застрахован от попадания в экстренную ситуацию или в зону стихийного бедствия”, – подчеркивает Лана Попович, генеральный директор подразделения Coca-Cola в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

Всего за время сотрудничества двух организаций пострадавшим от различных ЧС было передано более 300 тысяч литров питьевой воды. Так, своевременная помощь была оказана жителям пострадавших от наводнений Крымска, Дальнего Востока и Алтайского края, а также населению Вологодской области, Республики Адыгея и Хакасии. Оперативная поддержка была оказана и Краснодарскому краю, недавно потерпевшему наводнение, куда было доставлено 10 тысяч литров бутилированной питьевой воды.

“Такое социально ответственное партнерство – важнейшее условие эффективной работы не только по ликвидации последствий ЧС, но и по повышению готовности к возможным будущим гуманитарным вызовам», – отметила Раиса Лукутцова, председатель общественной организации «Российский Красный Крест».

Стоит напомнить, что Российский Красный Крест активно развивает сотрудничество с братскими зарубежными национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, реализует совместные гуманитарные проекты и стремится оказывать помощь не только в России, но и участвовать в проведении значимых гуманитарных мероприятий по всему миру.

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