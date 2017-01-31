Почти 900 беженцев приедут в США вопреки указу Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Почти 900 беженцев получили разрешение на въезд в США, несмотря на новую иммиграционную политику, введенную Дональдом Трампом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters

Иммигранты смогут оказаться на территории Соединенных Штатов уже на следующей неделе. Из какой страны они приедут неясно, поскольку гражданство в документе, на который ссылается агентство, не указано. Но разрешение на въезд они получили задолго до того, как Трамп подписал указ о временном запрете на въезд, еще при президенте Обаме.