31 января 2017, 09:37

Общество

Почти 900 беженцев приедут в США вопреки указу Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Почти 900 беженцев получили разрешение на въезд в США, несмотря на новую иммиграционную политику, введенную Дональдом Трампом, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Reuters

Иммигранты смогут оказаться на территории Соединенных Штатов уже на следующей неделе. Из какой страны они приедут неясно, поскольку гражданство в документе, на который ссылается агентство, не указано. Но разрешение на въезд они получили задолго до того, как Трамп подписал указ о временном запрете на въезд, еще при президенте Обаме.

В США разгораются протесты против новой миграционной политики. Их уже поддержал экс-глава государства Барак Обама.

Новые указы президента беспокоят не только рядовых американцев, но и сенаторов. Двое республиканцев Джон Маккейн и Линдс Грэм уже обращались к Трампу с опасениями, что ужесточение миграционной политики навредит борьбе с терроризмом.

В ответ глава государства посоветовал им сосредоточиться на других задачах и "не пытаться развязывать Третью мировую войну".

Указ, подписанный Трампом на прошлой неделе, на несколько месяцев приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Сразу после вступления документа в силу на границе были задержаны более 100 человек. Большую часть из них пустили в США после тщательной проверки.

Кроме того, Трамп подписал указ о строительстве стены на мексиканской границе для борьбы с нелегальной миграцией.

