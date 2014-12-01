"Ангар спасения" для бездомных открылся на Таганке

В центре Москвы открылся "Ангар спасения" для бездомных

В центре Москвы снова открылся "Ангар спасения" для бездомных. В надувной палатке на Таганке нуждающимся всегда предложат горячий обед, обогреют и даже помогут восстановить документы, передает телеканал "Москва 24".

Впрочем, это далеко не весь перечень услуг. Единственное требование для оказания помощи - последняя прописка должна быть московской.

На входе на территорию гостей внимательно осматривают. В ангар нельзя заходить с алкогольными напитками и колюще-режущими предметами. Но здесь всегда готовы помочь тем, кто остался без крыши над головой. Например, в "Ангаре спасения" люди без определенного места жительства могут привести себя в порядок в мобильных душевых.

"Можно прийти помыться и при необходимости получить чистую одежду. Но вообще все рассчитано именно на предоставление комплексной социальной помощи", - отметил социальный работник Роман Скоросов.

Главная задача работников - помощь при восстановлении документов и отправка домой. При этом деньги бездомным на руки не выдают, только 300 рублей на фото для документов.

Тентовая палатка "Ангара спасения" обогревается дизельными тепловыми пушками. Поместиться здесь может не больше 50 человек. Раньше ангар работал круглосуточно, однако теперь в город центрах социальной адаптации появились дополнительные места. Поэтому отныне палатка работает с 9 утра до 6 вечера. Затем бездомных на автобусах развозят по центрам помощи.

"Есть около 500 коек, где эти люди могут переночевать, поэтому теперь "Ангар спасения" работает не как ночлежка, а как центр оказания социальной помощи," - объяснил епископ Орехово-Зуевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси отец Пантелеймон.

Отметим, что в прошлом году за первые пару месяц работы "Ангара спасения" ночлег и теплый ужин получили 4 с половиной тысячи человек.

Ранее M24.ru сообщало, что дополнительные койки для бездомных организуют в семи филиалах центра социальной адаптации "Люблино". Окончательное решение о нужном количестве коек будет принято с приходом холодов. Об этом рассказал руководитель департамента соцзащиты населения Владимир Петросян.

"По улицам курсирует социальный патруль, также идет работа с общественными организациями, например, "Доктор Лиза", - пояснил Петросян. - Поэтому мы видим, хватает мест или нет. В случае необходимости мы создадим в городе 500 мест в филиалах ЦСА "Люблино", - сказал Петросян.