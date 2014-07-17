Полицейские проверяют сообщение о выстрелах из окна дома в ЦАО

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Полицейские проверяют сообщение о выстрелах, доносившихся из окна жилого дома на Ленинском проспекте утром 17 июля. О происшествии по телефону "02" сообщили обеспокоенные москвичи.

Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, установили квартиру, из которой якобы доносились выстрелы. В ней находились несколько пьяных граждан. Однако при первичном осмотре помещения полицейские не обнаружили оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

На место происшествия вызваны сотрудники кинологической службы. Оружие, из которого велась стрельба, планируют найти с помощью специально обученной собаки.