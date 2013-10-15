Среди задержанных у метро "Пражская" не было жителей ЮАО - префект

Полицейские задержали зачинщиков беспорядков около метро "Пражская"

Задержанные полицией у станции метро "Пражская" не были жителями Южного округа Москвы. Об этом заявил префект ЮАО Георгий Смолеевский.

Ранее сообщалось, что за попытку совершения противоправных действий в этом районе задержано порядка 50 человек.

Хулиганы били стекла в припаркованных автомобилях, запускали петарды. Благодаря своевременным действиям полиции беспорядков удалось избежать.

Никто не пострадал. Зачинщики были задержаны и доставлены в отделение полиции для дачи объяснений.

"Это не жители Южного округа, это молодые люди, которым кто-то задурил мозги. Вот буквально при мне задержали молодого человека, у которого нашли нож длиной 50 сантиметров. Зачем он сюда приехал, он сам не знает. Вроде бы даже несовершеннолетний", - цитирует слова Смолеевского РИА Новости.

Напомним, убийство москвича Егора Щербакова, ставшее причиной массовых беспорядков в Западном Бирюлеве, произошло в ночь на 10 октября.

Во вторник вечером столичная полиция сообщила о задержании подозреваемого. Орхан Зейналов, подозреваемый в убийстве Егора Щербакова, в неофициальных разговорах с полицейскими признал свою вину. Сейчас Зейналов находится в изоляторе временного содержания.