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Происшествия

10 августа 2012, 15:40

ЕСПЧ принял жалобу организатора беспорядков на Манежной

беспорядки на Манежной площади суды Егор Свиридов Манежная площадь ЕСПЧ

ИТАР-ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал производство по жалобе Игоря Березюка, осужденного за организацию беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года. Она касается ареста, продления срока заключения под стражей и бесчеловечных условий содержания.

"Суд не коммуницировал жалобу, а пока только известил, что жалоба есть и номер ей присвоен. У этой жалобы странная судьба, я еще в сентябре 2011 года ее подал, дважды направлял факс подтвердить получение формуляра. Были подозрения, как бы она не потерялась", - сообщил РИА Новости адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

В ближайшее время адвокат собирается подать еще одну жалобу – на вынесенный Березюку приговор и отсутствие справедливого судебного разбирательства.

Напомним, 11 декабря 2010 года 5 тысяч футбольных болельщиков и националистов устроили беспорядки на Манежной площади, куда переместились после шествия в память о болельщике ФК "Спартак" Егоре Свиридове на Кронштадтском бульваре.

Недавно виновными признали еще четырех фигурантов "манежного" дела. Также был вынесен приговор пятерым скинхедам за хулиганство и убийство на националистической почве после беспорядков на Манежной площади.

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