Обвинение по "Болотному делу" предъявлено пенсионерке

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил обвинение участнице массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 57-летней Екатерине Кохтаревой.

Пенсионерку подозревают в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, Кохтарева в ходе массовых беспорядков "бросала в сотрудников полиции бутылки и иные предметы, а также совместно с другими лицами применила физическое насилие к двум сотрудникам полиции, которых отталкивала от задержанного за нарушение общественного порядка молодого человека".

Как сообщает пресс-служба ведомства, на допросе Кохтарева подтвердила факт участия в массовых беспорядках.

Напомним, беспорядки на Болотной площади произошли 6 мая 2012 года во время проведения "Марша миллионов". Митинг завершился столкновениями с полицией, в результате чего десятки человек получили ранения. Свыше 400 демонстрантов были задержаны.

В декабре следствие завершило расследование дела в отношении 12 фигурантов "болотного дела" - Владимира Акименкова, Андрея Барабанова, Марии Бароновой, Александры Духаниной, Степана Зимина, Николая Кавказского, Леонида Ковязина, Сергея Кривова, Артема Савелова, Алексея Полиховича, Дениса Луцкевича и Ярослава Белоусова.