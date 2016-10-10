Плату за проезд на МЦК начнут взимать с 11 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тестовый период с возможностью бесплатного проезда на Московском центральном кольце(МЦК) завершится 11 октября, сообщает mos.ru. После этого, не оплачивая проезд, можно будет только пересесть с метро на железнодорожное кольцо и обратно.

Во время пересадки нужно будет приложить проездной билет к любому турникету на станции МЦК.

В течение 90 минут одну поездку или 32 рубля по карте "Тройка" будут стоить следующие типы маршрутов:



метро – МЦК – метро;

метро – МЦК – монорельс;

МЦК – метро (метро – МЦК);

монорельс – метро – МЦК.

При пересадке с наземного транспорта на МЦК действует та же система, что и в метро: с "Тройки" списывается 49 рублей, с "Единого"– две поездки, а с билета "90 минут" – одна.

Купить проездной билет на МЦК можно как за наличные, так и с помощью банковской карты. Кроме того, оплатить проезд возможно при помощи технологии PayPass/PayWave.

Как спланировать маршрут по МЦК

