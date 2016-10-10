Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 08:24

Транспорт

Плату за проезд на МЦК начнут взимать с 11 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тестовый период с возможностью бесплатного проезда на Московском центральном кольце(МЦК) завершится 11 октября, сообщает mos.ru. После этого, не оплачивая проезд, можно будет только пересесть с метро на железнодорожное кольцо и обратно.

Во время пересадки нужно будет приложить проездной билет к любому турникету на станции МЦК.

В течение 90 минут одну поездку или 32 рубля по карте "Тройка" будут стоить следующие типы маршрутов:

  • метро – МЦК – метро;
  • метро – МЦК – монорельс;
  • МЦК – метро (метро – МЦК);
  • монорельс – метро – МЦК.

При пересадке с наземного транспорта на МЦК действует та же система, что и в метро: с "Тройки" списывается 49 рублей, с "Единого"– две поездки, а с билета "90 минут" – одна.

Купить проездной билет на МЦК можно как за наличные, так и с помощью банковской карты. Кроме того, оплатить проезд возможно при помощи технологии PayPass/PayWave.

Пробный период в течение месяца действовал на кольце с 10 сентября, когда было запущено движение. За это время пассажиры могли посмотреть и опробовать 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть – на электрички.

Столичные власти призывали первых пользователей МЦК активно присылать свои замечания и пожелания по работе кольца.

Протяженность МЦК достигает 54 километров. По кольцу курсируют 13 пар поездов "Ласточка" с интервалом 10–12 минут. В час пик он сокращается до шести минут.

Посла запуска железнодорожное кольцо разгрузило кольцевую линию метро. На станциях "Комсомольская", "Киевская" и "Менделеевская" нагрузка в час пик снизилась от 7 до 15 процентов.

