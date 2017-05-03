Два десятка фильмов покажут в городских парках и кинотеатрах ко Дню Победы

Фото: ТАСС/YAY

Тридцать семь бесплатных сеансов состоятся в 12 столичных кинотеатрах с 6 по 9 мая. Зрители смогут посмотреть более 20 фильмов, посвященных памяти кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа под названием "Памяти киногероев" будет приурочена к празднованию Дня Победы. Помимо городских кинотеатров она пройдет 8 и 9 мая в девяти городских парках – там посетителям бесплатно покажут фильмы о войне.

Среди лент, которые зрители смогут посмотреть бесплатно, "Двадцать дней без войны", "Судьба человека", "Белорусский вокзал", "Солдаты", "Машенька", "Баллада о солдате", "…А зори здесь тихие" и другие.

Показы фильмов будут посвящены памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других кинематографистов, вернувшихся с фронта и продолживших свою работу в кино.

Памяти режиссера Сергея Бондарчука будет посвящен показ фильма "Судьба человека". 9 мая картина будет транслироваться в двух кинотеатрах – "Полете" и "Сатурне". Вспомнить великих актеров – участников войны Юрия Никулина и Николая Гринько – зрители смогут во время просмотра фильма "Двадцать дней без войны" 8 мая в кинотеатрах "Космос" и "Сатурн".

Режиссер Григорий Чухрай во время войны служил в воздушно-десантных частях. Его "Балладу о солдате" покажут 8 мая в "Искре". В той же "Искре", а также в "Молодежном" можно будет почтить память известного актера Анатолия Папанова во время просмотра картины "Белорусский вокзал". Артист с первых дней войны находился на фронте, командовал взводом зенитной артиллерии.

Бесплатные кинопоказы фильмов о войне также пройдут в девяти столичных парках, среди которых парк Горького, Измайловский и Таганский парки. Там зрители увидят "…А зори здесь тихие", "Великий перелом", "Проверка на дорогах" и "Вдовы".

Полное расписание сеансов будет доступно в ближайшее время на сайте "Москино".