13 октября 2016, 10:36

Технологии

Российские ученые объявили о создании уникального бесконтактного оружия

Фото: ТАСС

Ученые из Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) объявили о создании оружия, основанного на новых физических принципах, передает РИА Новости. Новые образцы предназначены для выведения из строя самолетов, беспилотников и высокоточного оружия.

По словам представителя ОПК, новое оружие не содержит "снарядов" в традиционном понимании и использует направленную энергию для нейтрализации приборов, установленных в технике предполагаемого противника.

В заключении специалисты предприятия рассказали, что первая демонстрация новых разработок прошла в дни закрытого показа военного форума "Армия-2016".

