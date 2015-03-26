В поселении Новофедоровское Новой Москвы ввели карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

В поселении Новофедоровское Новой Москвы объявлен карантин по бешенству до 25 мая. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, текст документа опубликован на сайте правительства Москвы.

У одного из диких животных, пойманных 24 марта на территории района, выявили случай бешенства.

Теперь в Новофедоровском запрещено проводить выставки собак и кошек, выводки (смотры) и натаскивание (обучение приемам охоты) собак, торговать домашними питомцами, а также отлавливать диких животных. Кроме того, до 25 мая собак и кошек нельзя будет вывозить за пределы поселения.

Отметим, что накануне был объявлен карантин по бешенству в поселении Роговское.

А в середине февраля карантин ввели в районе Южнопортовый на юго-востоке столицы. Причиной стала домашняя кошка, заразившаяся бешенством в деревне Кузнецы Павлово-Посадского района Подмосковья.