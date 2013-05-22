Месячник по профилактике бешенства у животных стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартует месячник по профилактике бешенства у животных

В Подмосковье 22 мая стартовал месячник по профилактике бешенства у животных. До 22 июня для жителей области будут проходить семинары и консультации. Ветеринары расскажут, как вести себя при встрече с дикими животными и что делать в случае их нападения.

Кроме того, с помощью вертолетов в леса будет сбрасываться съедобная вакцина. Это поможет снизить риск заражения бешенством диких животных, от которых обычно и заражаются домашние питомцы.

В прошлом году в Подмосковье было зарегистрировано более 250 случаев заболевания бешенством. Благодаря профилактическим мерам, в последние месяцы заболеваемость удалось снизить.

Бешенство является неизлечимым заболеванием и для людей, и для животных. Человек, у которого появились признаки водобоязни - второе название бешенства, - неминуемо умрет. За всю историю известно лишь три подтвержденных успешных попытки излечения от бешенства.

В некоторых регионах Москвы и Подмосковье введен или был введен карантин по бешенству. Сейчас такой запрет действует в одном из районов Зеленоградского административного округа. А 13 мая этого года в одном из поселений на юге Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся случаев бешенства собак.