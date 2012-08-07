Россиянка выиграла золото в беге на 3000 метров с препятствиями

ИТАР-ТАСС

Россиянка Юлия Зарипова одержала победу на Олимпийских играх в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями, сообщает Чемпионат.ком. Соревнования прошли 6 августа.

На втором месте расположилась спортсменка из Туниса Хабиба Грири, а замкнула пьедестал почета София Ассефа из Эфиопии.

Другая наша бегунья - Гульнара Галкина - сошла с дистанции.

Завоеванное Зариповой золото стало седьмым для России на Олимпиаде и вывело нашу страну на шестое место в медальном зачете. По количеству наград высшей пробы нас опережают Китай (31), США (29), Великобритания (18), Южная Корея (11) и Франция (8).

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