В Москве появится глубоководный бассейн для обучения дайверов

В Москве может появиться первый в России глубоководный бассейн для обучения дайверов.

Как сообщил телеканал "Москва 24", департамент по конкурентной политике провел презентацию земельных участков, которые в ближайшее время город выставит на электронные торги. В будущем на этих участках построят 12 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Участки расположены в Зеленограде, Северо-Восточном, Северном, Западном и Юго-Западном округах. Торги намечены на апрель и май текущего года.

После проведения аукциона участки сдадут в аренду застройщикам на шесть лет. За это время оздоровительные комплексы будут построены почти во всех районах Москвы.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, земельные участки под строительство спортивных сооружений всегда вызывали большой интерес у инвесторов, за 2013 год можно отметить стопроцентную реализацию 11 участков, выставлявшихся на торги под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящий момент объявлены аукционы по 12 объектам под цели капитального строительства спортивных сооружений, больше половины из которых предполагают наличие бассейна.