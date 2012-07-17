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17 июля 2012, 14:53

Московские баскетболисты взяли золото Всероссийской Спартакиады

баскетбол Спартакиада спортивные игры

Фото: Вести.ру

На Всероссийской летней Спартакиаде учащихся спортивных школ прошли финальные игры по баскетболу. В юношеском турнире победу одержали москвичи, сыгравшие в финале с командой из Пермского края. Встреча завершилась со счетом 82:53.

Бронзу турнира разыграли команды Московской области и Санкт-Петербурга. Победа осталась за москвичами, счет матча 65:53,

Победителем соревнований в женском турнире стала команда из Московской области, которая обыграла в решающей встрече ростовчанок со счетом 86:44.

Сборная Москвы удостоилась бронзовых наград. В основное время выявить обладателя бронзовых медалей не удалось – 59:59, и лишь в овертайме удалось расставить точки над i - столичные баскетболистки победили соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 70:68, сообщает Департамент физкультуры и спорта Москвы.

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