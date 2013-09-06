Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 08:28

Спорт

Сборная России по баскетболу проиграла грекам

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по баскетболу потерпела второе подряд поражение на Евробаскете, который проходит в Словении с 4 сентября. В этот раз россиян обыграли греки, одержавшие победу со счетом 80:71.

Отметим, что после двух туров у сборной России всего два очка, и она находится в квартете D на четвертом месте. Нашу команду опережают греки, финны и итальянцы.

Как сообщалось ранее, сборная России по баскетболу стартовала на чемпионате Европы с поражения. В первом матче Евробаскета подопечные Василия Карасева уступили сборной Италии со счетом 69:76.

баскетбол сборная России Евробаскет

