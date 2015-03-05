Стал известен расширенный состав сборной России на Евробаскет-2015

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Евгением Пашутиным назвал расширенный состав национальной команды, который будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

В расширенный состав сборной России для подготовки к турниру вошли 23 баскетболиста:

разыгрывающие: Дмитрий Кулагин ("Зенит", Санкт-Петербург), Егор Вяльцев ("Химки", Московская область), Антон Понкрашов (УНИКС, Казань), Дмитрий Хвостов ("Нижний Новгород");

защитники: Виталий Фридзон (ЦСКА, Москва), Евгений Воронов, Максим Григорьев (оба – "Локомотив-Кубань", Краснодар), Сергей Быков (УНИКС), Алексей Швед ("Нью-Йорк") и Сергей Карасев ("Бруклин");

легкие форварды: Никита Курбанов ("Локомотив-Кубань"), Сергей Моня ("Химки");

тяжелые форварды: Андрей Зубков, Алексей Жуканенко (оба – "Локомотив-Кубань"), Андрей Воронцевич, Павел Коробков (оба – ЦСКА), Семен Антонов ("Нижний Новгород"), Павел Антипов (УНИКС);

центровые: Александр Каун (ЦСКА), Дмитрий Соколов (УНИКС) и Тимофей Мозгов ("Кливленд").

Евробаскет-2015 пройдет с 5 по 20 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Боснии, Франции, Финляндии, Польши и Израиля.