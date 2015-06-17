Закон о банкротстве физлиц вступит в силу в октябре

Госдума отложила введение процедуры банкротства физических лиц до 1 октября, сообщает телеканал "Москва 24". Ранее говорилось, что рассматривать подобные дела начнут с 1 июля.
Речь идет о случаях, когда выплаты по кредиту просрочены на три месяца, а сама сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей. Теперь разбираться в таких ситуациях будут арбитражные суды. Согласно документу, объявлять себя банкротом можно будет не чаще, чем раз в 5 лет.
Отметим, закон о банкротстве физических лиц Владимир Путин подписал в декабре 2014 года. Закон определяет порядок банкротства физического лица. Если у человека есть постоянный источник дохода, то ему могут представить рассрочку до трех лет. Подать заявление о банкротстве гражданин может сам либо с подачи представителей банка.
В случае объявления себя банкротом имущество гражданина продается кредиторам. На открытый аукцион может быть выставлено все имущество должника. Исключение составляют случаи, предписанные гражданским кодексом: единственная жилплощадь, средства заработка, продукты и деньги, необходимые для пропитания.
Посредником между банком и гражданином будет финансовый управляющий, назначаемый судом. Оплата его услуг лежит на плечах должника. Финансовый управляющий будет получат фиксированную ставку.
Решение о банкротстве может быть принято и после смерти должника, с подачи родственников или кредиторов.