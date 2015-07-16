Два миллиона россиян могут стать банкротами осенью – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Более двух миллионов россиян могут стать банкротами уже осенью, когда вступит в силу закон о банкротстве физлиц. Объем просроченных кредитов, по данным Центробанка, вырос до триллиона рублей.
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов считает, что определить точное количество возможных банкротов пока сложно.
"Закон о банкротстве физлиц вступает в силу 1 октября. Сейчас два миллиона человек – это совсем неточная цифра. Проблема как раз в том, что никто не может спрогнозировать, какое количество банкротов мы получим в первый год действия закона, который вступит в силу через 2,5 месяца. Есть оценки, что в первый год должники подадут несколько тысяч заявлений, но может быть и до двух миллионов. Действенность закона будет зависеть от финансовой грамотности граждан", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".
Эксперт отметил, что одна процедура банкротства, которой будет заниматься арбитражный суд, может занять более трех лет.
"Сейчас, если банк хочет истребовать с гражданина какой-то долг, то подает иск в суд по месту жительства гражданина, в течение нескольких месяцев получает некое решение. Процедура банкротства гражданина будет выглядеть совсем иначе. Заявление может подать как сам гражданин, так и кредиторы, включая налоговые органы. Оно подается в арбитражные суды, которые есть только в областных и краевых центрах", – пояснил Иванов.
При этом банк сможет подать заявление о банкротстве клиента, если его долг превышает 500 тысяч рублей и просрочен на три месяца и более. Через три месяца суд может начать процедуру реструктуризации. "Если у гражданина есть заработок, он сможет избежать распродажи имущества и реструктурировать долг в течение трех лет. Таким образом, процедура банкротства может длиться 44 месяца", – добавил он.
Стоит отметить, что если гражданин пройдет процедуру реструктуризации, он не станет банкротом. Те же, чье имущество будет распродано, вряд ли смогут снова получить кредит в банке.
По словам экспертов "Российской газеты", до 50 процентов россиян, взявших у банков в долг, сейчас живут с двумя и более кредитами. Примерно каждый четвертый заем берется для возвращения существующих долгов.