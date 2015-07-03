Греция находится в состоянии дефолта – Стабфонд ЕС

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Греция уже находится в стадии дефолта. Неплатежеспособность страны зафиксировал своим заявлением Европейский фонд финансовой стабильности, являющийся одним из держателей долговых обязательств Греции, сообщается на сайте организации.

Международный валютный фонд оповестил совет директоров об отказе Греции платить по долгам. В результате греки не смогли выплатить по обязательствам перед EFSF.

Таким образом, дефолт в Греции из технического можно переквалифицировать в суверенный, что гораздо серьезнее. Ведь технический дефолт – это просрочка платежа, а также отказ от исполнения обязательств перед частными кредиторами, а суверенный – отказ платить по долгам перед международными финансовыми институтами и другими государствами.

Европейский стабфонд решил пока не требовать от Афин немедленного погашения кредитов.

Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

В воскресенье гражданам предстоит решить, выйдет ли страна из союза или введет программу жесткой экономии, чтобы остаться частью Европы. В правительстве Греции заявили, что готовы затянуть пояса и с помощью еврососедей выбраться из кризиса.

Стоит отметить, что программа жесткой экономии не вызывает восторга у греческих граждан, поскольку предусматривает резкое сокращение заработных плат и пенсий, увольнение примерно пятой части государственных чиновников и заморозку роста расходов на социальное обеспечение.

Государственный долг Греции превышает ВВП и составляет около 320 миллиардов евро. Экономика страны зависит от внешних заимствований.

Греческий дефолт может стать самым крупным в истории. До этого сомнительная пальма первенства принадлежала Аргентине в 2001 году. Российский дефолт 1998 года, во-первых был объявлен по внутреннему долгу, во-вторых был объявлен в условиях значительно меньших долгов.