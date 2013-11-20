В Подмосковье проезд можно оплатить банковской картой

В подмосковных автобусах можно оплатить проезд банковской картой

Проезд в подмосковных автобусах можно оплатить с помощью банковской карты. Пилотный проект стартовал в Химках и Долгопрудном.

Специальные терминалы уже установлены в автобусах на трех маршрутах. Для оплаты проезда достаточно лишь поднести к устройству пластиковую карту, никаких предварительных операций в кассе или банке делать не требуется.

Отметим, что жителей области ждет еще одно новшество – единая транспортная карта. С ее помощью можно будет расплатиться в автобусах, трамваях, электричках и даже в маршрутных такси.

Кроме того, в Москве введут Единый билет для проезда в метро и на Московской кольцевой железной дороге. МКЖД после реконструкции превратится в наземный аналог метро к первому полугодию 2015 года. Стоимость поезда по ней будет равна цене билета на метро в метро независимо от расстояния, которое нужно проехать пассажиру.