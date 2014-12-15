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Происшествия

15 декабря 2014, 10:27

В Подмосковье грабители убили охранника и попытались украсть банкомат

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Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Грабители, пытавшиеся похитить банкомат, убили охранника банка в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в воскресенье в 02.30 по адресу: деревня Кабаново, дом 144. В банк проникли трое неизвестных в масках, выстрелили в охранника и связали еще троих. Грабители попытались похитить банкомат, затем взяли жесткий диск камер видеонаблюдения и скрылись на автомобиле.

Пострадавший охранник скончался на месте. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области M24.ru подтвердили факт совершения преступления, не сообщив подробности.

Напомним, в начале октября банда налетчиков похитила из супермаркета на северо-востоке Москвы банкомат.

По данным полиции, около полуночи 7 октября в магазин на улице Милашенкова зашли неизвестные в масках и, угрожая персоналу железным прутом, вырвали прикрепленный к полу банкомат. Терминал налетчики погрузили в минивэн.

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