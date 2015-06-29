Бывшего финансового директора банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следствие предъявило обвинение бывшему финансовому директору банка "Траст" в рамках дела о хищении денежных средств, сообщает пресс-служба МВД России.

"Сегодня ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ранее арестованному бывшему финансовому директору ОАО Национальный банк ТРАСТ", – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Ранее стало известно, что бывший финансовый директор банка "Траст" арестован по делу о мошенничестве, при этом имя задержанного названо не было. Однако, по данным СМИ, речь идет о Евгении Ромакове.

"С 2012 года по 2014 год злоумышленники заключили подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 миллиардов рублей, а также свыше 118 миллионов долларов", – говорится в сообщении МВД.

Напомним, в апреле следователи столичной полиции уже завели дело на руководство банка "Траст". Подозреваемые по фиктивным договорам займа вывели деньги на счета компаний, зарегистрированных на территории других государств, в частности, на Кипре.

Сумма ущерба превышает 13 миллиардов рублей. В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по кредитам. Кроме того, ущерб был причинен Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.

Дело было заведено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Также m24.ru сообщало, что Банк России обнаружил признаки вывода активов из банка "Траст" его прежними собственниками и руководителями.