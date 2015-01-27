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27 января 2015, 20:29

"Cвязной банк" закроет все отделения до 15 февраля

банки филиалы отделения Евгений Давыдович

Банк "Связной" закрывает все свои отделения до 15 февраля

До 15 февраля 2015 года "Cвязной банк" планирует закрыть все собственные отделения в рамках "мероприятий по повышению эффективности бизнеса", - сообщает пресс-служба банка.

Филиалы банка также перестанут обслуживать клиентов.

В пресс-службе уточняют, что снять средства со своих счетов клиенты могут в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке.

Оформление карт, пополнение счетов и погашение кредитов без комиссии будет доступно в центрах мобильной связи "Связной".

Открытие вкладов и другие операции со счетами осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания QBank. Дополнительные карты после заказа через Центр поддержки клиентов банка будут доставляться "Почтой России".

Выдача справок о состоянии счета и других документов будет также осуществляться путем отправки их по почте и в электронном виде.

При этом к моменту закрытия отделений банка клиентам будут предложены льготные тарифы на перевод собственных средств через QBank: рублевые переводы на свой счет в другом банке будут для клиента бесплатными, а валютные - будут тарифицироваться по минимальной стоимости, приближенной к собственным затратам банка на данный тип операций.

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"Одним из очевидных способов значительно снизить расходы является закрытие сети собственных отделений: мы перестанем тратить деньги на аренду помещений, персонал, работающий в офисах, поддержку бизнес-процессов, сопровождающих работу отделений. Мы изначально выстраивали систему обслуживания клиентов, которая предусматривает минимальное количество контактов клиента с отделениями, и сегодня всеми услугами, доступными в офисах банка, клиенты могут воспользоваться в интернет- и мобильном банках, центрах мобильной связи "Связной" и по звонку в колл-центр", - прокомментировал решение о закрытии офисной сети председатель правления банка Евгений Давыдович.

По его словам, более половины клиентов, особенно в восточной части России и ЮФО, не имели опыта посещений отделений банка и изначально обслуживаясь "в альтернативных каналах".

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается 6 отделений "Связного банка".

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