"Cвязной банк" закроет все отделения до 15 февраля

Банк "Связной" закрывает все свои отделения до 15 февраля

До 15 февраля 2015 года "Cвязной банк" планирует закрыть все собственные отделения в рамках "мероприятий по повышению эффективности бизнеса", - сообщает пресс-служба банка.

Филиалы банка также перестанут обслуживать клиентов.

В пресс-службе уточняют, что снять средства со своих счетов клиенты могут в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке.

Оформление карт, пополнение счетов и погашение кредитов без комиссии будет доступно в центрах мобильной связи "Связной".

Открытие вкладов и другие операции со счетами осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания QBank. Дополнительные карты после заказа через Центр поддержки клиентов банка будут доставляться "Почтой России".

Выдача справок о состоянии счета и других документов будет также осуществляться путем отправки их по почте и в электронном виде.

При этом к моменту закрытия отделений банка клиентам будут предложены льготные тарифы на перевод собственных средств через QBank: рублевые переводы на свой счет в другом банке будут для клиента бесплатными, а валютные - будут тарифицироваться по минимальной стоимости, приближенной к собственным затратам банка на данный тип операций.

"Одним из очевидных способов значительно снизить расходы является закрытие сети собственных отделений: мы перестанем тратить деньги на аренду помещений, персонал, работающий в офисах, поддержку бизнес-процессов, сопровождающих работу отделений. Мы изначально выстраивали систему обслуживания клиентов, которая предусматривает минимальное количество контактов клиента с отделениями, и сегодня всеми услугами, доступными в офисах банка, клиенты могут воспользоваться в интернет- и мобильном банках, центрах мобильной связи "Связной" и по звонку в колл-центр", - прокомментировал решение о закрытии офисной сети председатель правления банка Евгений Давыдович.

По его словам, более половины клиентов, особенно в восточной части России и ЮФО, не имели опыта посещений отделений банка и изначально обслуживаясь "в альтернативных каналах".

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается 6 отделений "Связного банка".