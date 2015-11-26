Делать вклады со ставкой выше 12% сейчас небезопасно

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Банки опасаются массового оттока клиентов в декабре-январе и стараются привлечь вкладчиков уникальными условиями. Кредитные учреждения предлагают пролонгировать депозиты со ставками, существенно выше рыночных, например, под 19 процентов годовых. При досрочном расторжении вклада клиент проценты не потеряет.

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", в каких банках можно делать вклады без опасений потерять деньги.

"Сейчас в банках появились новые предложения. Они формируют такой суперпакет из вкладов, предложений с высокими ставками. Чтобы клиент не раскидывал свои деньги по пяти-шести разным депозитам от сберегательного до какого-то супер-вклада, ему предлагают единый вклад условно под 13,5 процента.

Такие предложения будут пользоваться популярностью. Банки таким образом борются за вкладчиков, но такие сигналы говорят о нестабильной ситуации в секторе", – пояснил он.

Эксперт – о том, в каких банках безопасно делать вклады

По словам эксперта, делать вклады со ставкой выше 10 процентов сейчас рискованно.

"То, что выше 10 процентов, может вызывать вопросы. В те банки, которые предлагают вклады со ставкой меньше 10 процентов, можно нести и больше 1,4 миллиона (сумма, которую обязано компенсировать Агентство по страхованию вкладов – m24.ru). К вкладам со ставкой от 10 до 12 процентов, нужно подходить осторожно. А делать депозит со ставкой выше 12,5 процента я бы не стал. Это зона повышенного риска", – добавил он.

Цыганков отметил, что нужно обязательно проверить, застрахован ли банк в АСВ. "Никто не знает, откуда сейчас берутся деньги в АСВ. Полгода назад у агентства оставалось примерно сто миллиардов. Этого бы хватило на пару лопнувших банков. А с того момента лицензии отозвали у двух-трех десятков банков", – заметил экономист.

Как пишет "Коммерсантъ", продлить старые вклады по беспрецедентной ставке в 19,1 процента годовых предлагает в частности Банк корпоративного финансирования (БКФ). Он находится в третьей сотне по активам (более 9 миллиардов рублей) и вкладам (более 3 миллиардов рублей) граждан.