Кипр не рассматривает возможность выхода из еврозоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Кипра не рассматривает вопрос о возможности выхода из еврозоны. Об этом заявил глава Минфина республики Михалис Саррис.

"Выход Кипра из зоны евро, что могло бы означать выход из Евросоюза, был бы как политической, так и экономической катастрофой. Мы даже не хотим думать об этом", – передает ИТАР-ТАСС его слова.

Напомним, Евросоюз пообещал Кипру, который захлестнул бюджетный кризис, финансовую помощь в 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов. Несмотря на то что кипрские власти решили не принимать подобных непопулярных мер, Еврогруппа все же не отказала островному государству в поддержке.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.

Крупнейшие банки республики - Bank of Cyprus и Laiki - возобновят работу 28 марта.