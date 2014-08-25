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Происшествия

25 августа 2014, 13:40

Экс-сотрудника банка подозревают в краже 400 тысяч рублей у клиентов

банки криминал

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего сотрудника call-центра одного из столичных банков подозревают в хищении у клиентов 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В полицию обратились сотрудники службы безопасности банка. Они рассказали, что кто-то похищает деньги со счетов шестерых клиентов. Сотрудники правоохранительных органов установили, что деньги списывал 25-летний молодой человек, бывший сотрудник банка.

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Подозреваемый проработал в финансовой организации два года, имел доступ к системе управления взаимоотношениями с клиентами и мог вносить в нее изменения по их просьбам. После увольнения из банка молодой человек стал таксистом, а через некоторое время, по данным следствия, начал красть деньги у бывших клиентов. Полицейские провели обыск в его квартире и нашли там компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, sim-карты, банковские карты, оформленные на имя молодого человека и на других людей и т.д.

Против него возбудили уголовное дело по статьям "Кража" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Кража с причинением значительного ущерба наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за 18 месяцев. Другое возможное наказание - обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или 5 лет лишения свободы. Наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации варьируется от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на 4 года.

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