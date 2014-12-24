В январе москвичей начнут консультировать по кредитованию капремонта домов

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Депутаты Мосгордумы, представители Общественной палаты Москвы и правительство столицы начнут консультации по кредитованию капремонта многоквартирных домов в январе 2015 года, сообщил Агентству "Москва" глава комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"Москва может помочь ТСЖ и ЖСК, а также управляющим компаниям отработать какие-то типовые документы, научить взаимодействовать с банками. Помощь будет организационная, методическая и консультационная. Встреча с банками у нас была в декабре, я думаю, что после новогодних каникул мы эту работу продолжим вместе с Общественной палатой вместе с правительством Москвы", - отметил Орлов.

Как рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента капитального ремонта Татьяна Блинова, процедуру консультаций еще предстоит отработать.

"Если организация собственников - ЖСК или ТСЖ - решили использовать помощь банка, чтобы собрать какую-то недостающую сумму для ремонта, они могут обратиться к уполномоченным банкам. Я думаю эту процедуру еще предстоит отработать. Есть ряд банков, которые готовы предоставлять такие кредиты. Там заключается кредитный договор по тем параметрам, которые собственники обсуждают с банками", - сказала Блинова.

Орлов, в свою очередь, подчеркнул, что предоставление льгот по таким кредитам будет отработано в течение полугода. При этом город будет продолжать работу над тем, чтобы защитить граждан от мошенничества.

"Наверное, это будет интересное предложение, а технология погашения кредита может максимально защитить от инфляции. Вы берете кредит, проводите комплексный ремонт дома, а дальше в течение какого-то времени за счет этих ежемесячных платежей вы этот кредит возвращаете. Но все равно эту тему надо обсуждать с юристами, экспертами и обществом защиты прав потребителей", - добавил Орлов.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, банки начали разрабатывать кредитные продукты для жильцов многоквартирных домов, которые хотят пораньше сделать капитальный ремонт. Так, "Банк Москвы" готов выдавать до 5 млн рублей на три года. Власти ведут переговоры и с представителями других крупных банков.

23 декабря был установлен размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2015 году. Ранее эксперты предлагали установить минимальный взнос в размере 18 рублей за квадратный метр. Однако по предложению мэра размер минимального взноса на капремонт в 2015 году снижен и составит 15 рублей.

Напомним, Мосгордума 3 декабря установила сроки, когда будет введен новый сбор - через полгода послу утверждения ставки, то есть с июля 2015 года.

Систему капитального ремонта в многоквартирных домах должны запустить в Москве в 2015 году. Собственники квартир будут платить взносы, которые пойдут на финансирование капитального ремонта. За муниципальные квартиры будет платить город. Средства будут аккумулироваться на счете либо единого регионального оператора, либо на отдельном счете конкретного дома.

Субсидию на оплату взноса на капитальный ремонт получат малобеспеченные семьи. Сейчас в столице проживает около полумиллиона таких семей. Льготу по взносам на капремонт также будут получать сироты, ветераны труда, труженики тыла, участники войны и люди, пережившие блокаду Ленинграда.