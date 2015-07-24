Выплаты вкладчикам трех закрытых банков начнутся 7 августа

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Выплаты вкладчикам трех банков, которые лишились лицензий 24 июля, начнутся с 7 августа. Речь идет о таких столичных банках, как АМБ, Мосстройэкономбанк и банка "Российский кредит", сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банк-агент. В соответствии с решением правления АСВ, такой банк-агент будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля", – отмечается в сообщении.

Руководители АМБ Банка пока не предприняли мер по нормализации деятельности. По величине активов банк занимал на 1 июля 2015 года 186 место в банковской системе России.

В свою очередь Мосстройэкономбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы. Банк России несколько раз направлял в кредитную организацию требования о досоздании резервов на возможные потери. По величине активов банк занимал 112 место в банковской системе.

Банк "Российский кредит" же вел высокорискованную кредитную политику, а в Центробанк направлял недостоверную отчетность. По величине активов он занимал в банковской системе России 45 место.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.