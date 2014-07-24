Суд по иску о банкротстве банка "Кутузовский" отложен до 30 июля

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Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 30 июля в рассмотрении иска Центрального банка РФ о признании банкротом московского банка "Кутузовский", сообщает РАПСИ.

Ранее ЦБ отметил, что банк "Кутузовский" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам.

Напомним, что Банк России с 26 мая отозвал лицензию у "Кутузовского" на осуществление банковских операций. Банк входит в девятую сотню кредитных организаций России по размеру активов. "Кутузовский" не является участником системы страхования вкладов.