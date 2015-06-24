ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Два столичных банка лишились лицензии ЦБ – "ТЭСТ" и "МАСТ-банк", сообщается на сайте регулятора.

Про мнению ЦБ, "ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

"МАСТ-банк" проводил высокорискованную кредитную политику и также не закон в области противодействия отмыванию денег.

Первый входит в седьмую сотню российских банков, второй – на 186-м месте. Оба банка обслуживали физических лиц, но только "МАСТ" был участником программы по страхованию вкладов.



Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.