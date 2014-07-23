Стать монахиней и собрать ансамбль - секреты идеальных ограблений

Джон Диллинджер. Фото: fbi.gov

Ровно 80 лет назад не стало крупного грабителя банков, врага общества №1 по классификации ФБР Джона Диллинджера. Преступник успел ограбить около 20 банков и четырех полицейских отделений. Более того, он дважды бежал из тюрьмы и был обвинен в убийстве полицейского в Чикаго, однако, его так и не осудили. Все преступления Диллинджера и даже попытки его ареста активно освещались в американской прессе. Кроме того, благодаря нему стало лучше работать ФБР. Бюро не могло не задевать то, что Джону все сходит с рук, и была создана специальная группа, разыскивающая преступника. В итоге Джон Диллинджер был застрелен 22 июля 1934 года возле кинотеатра после просмотра фильма.

История Диллинджера, наряду с историями Бонни и Клайда, Малыша Нельсона и других преступников периода Великой депрессии, неоднократно была экранизирована. M24.ru посмотрел самые известные фильмы о грабежах, и узнал об идеальных местах налета, лучших прикрытиях и ключевых элементах успешной операции.

Что грабить Для начала давайте разберемся, какие места больше всего любят грабить бандиты.

Для начала давайте разберемся, какие места больше всего любят грабить бандиты.



Банки

Кадр из фильма "Джонни Д."

Сам Джон Диллинджер, равно как и подавляющее большинство преступников, прославился грабежом банков. Это, пожалуй, самый стабильный вариант – где же еще могут лежать денежки налогоплательщиков? Первая экранизация истории Диллинджера была снята в 1945 году, а последняя - "Джонни Д." - в 2009 году.

Роль Джона Диллинджера в последней картине сыграл Джонни Депп. Пока Джон вместе со своей бандой грабил банки, которые считал причиной Великой депрессии, Бюро расследований не дремало. Молодой начальник Джон Гувер решил воспользоваться культом личности Диллинджера и сделал из бюро главный правоохранительный орган США - ФБР.

Кадр из фильма "Враг государства №1"

Соревноваться на равных с Диллинджером мог бы Жак Мерин, французский гангстер 1970-х. В свое время он ограбил ювелирный магазин в Женеве, отель в Шамони, магазин моды в Париже, ряд банков в Монреале – всего он "работал" на протяжении 20 лет, причем его не раз сажали в тюрьму, откуда он практически сразу сбегал. В самой популярной экранизации-дилогии "Враг государства №1" 2009 года Мерина сыграл французский актер Венсан Кассель.

Съемки первой и второй частей проходили во всех странах, где оставлял следы Жак Мерин: во Франции, Канаде, США, Испании, Великобритании и Алжире. Как и Диллинджера, Жака Мерина считали врагом государства №1, о нем также постоянно писали, и закончилась его легенда внезапной смертью - полицейские расстреляли Жака с близкого расстояния в центре Парижа.

Ювелирный магазин/Музеи

Кадр из фильма "Бешеные псы"

Вторая по популярности цель грабителей – ювелирные магазины. Обычно грабят их лихо, - с криком и разбитыми витринами - как в дебютной (по общему признанию) картине Квентина Тарантино "Бешеные псы". В отличие от большинства картин, где крутые ребята с успехом берут куш, здесь бандитам не повезло. В их ряды затесался стукач, так что полиция устроила парням засаду.

Зрителю же остается следить за тем, как преступники выявляли стукача. На международных кинофестивалях фильм заработал восемь наград. Помимо отличной режиссерской работы стоит отметить отлично подобранный актерский состав: Харви Кейтель, Тим Рот, Стив Бушеми, Майкл Мэдсен, а также сам Квентин Тарантино, сыгравший мистера Коричневого.

Кадр из фильма "Кодекс вора"

Также особое место в картинах об ограблениях занимает хищение редких вещиц из музеев или частных коллекций. В этом плане стоит отметить картину "Кодекс вора" с Морганом Фриманом и Антонио Бандерасом в главных ролях.

Фриман сыграл бывалого вора, который набирает команду молодых мошенников для последнего дела, а именно – для похищения яиц Фаберже, принадлежавших династии Романовых. Тем самым он хочет поквитаться с русской мафией. Несмотря на стабильно стереотипное представление русских и заглавную песню "Тату" – "Нас не догонят", фильм полон неожиданных поворотов, а интрига держится до самого конца. Рекомендуется к просмотру поклонникам "11 друзей Оушена".

Казино

Кадр из фильма "11 друзей Оушена"

Вот мы и добрались до культовых "11 друзей Оушена" Стивена Содерберга – настоящей визитной карточки фильмов об ограблениях. Помимо звездного состава, - Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Энди Гарсиа – фильм выделяется масштабностью ограбления и его дерзостью. Роль главного вора сыграл Джордж Клуни, который решает ограбить целых три казино. Естественно выбрал он их не просто так – все они принадлежат мужу его бывшей, которую сыграла Джулиа Робертс.

Ремейк 1960 года отличается добротным юмором и, пожалуй, самым закрученным сюжетом. Не случайно у картины есть два сиквела – "12 и 13 друзей Оушена". Ну и в завершение, журнал Entertainment Weekly назвал "11 Друзей Оушена" лучшей полнометражной картиной об ограблениях.

Ограбить воров

Кадр из фильма "Ограбить казино"

Один из непыльных вариантов – это ограбить самих воров. Но это лишь на первый взгляд. Порой можно не рассчитать свои силы и нарваться на крутых людей. Так случилось в картине "Ограбить казино". Фильм повествует об ограблении подпольного покер-клуба, который, конечно же, держат крутые мафиози.

В основе картины лежит криминальный роман бостонского юриста Джорджа Хиггинса. Он лично знал бандитов и коррумпированных политиков, так что все его произведения читаются на одном дыхании. Не случайно его яркие диалоги вдохновляли Квентина Тарантино. Одну из главных ролей в картине сыграл Брэд Питт. Он должен найти двух мелких уголовников, которые совершили налет на подпольную карточную игру.

Кадр из фильма "Карты. Деньги. Два ствола"

Интереснее всего тему налета на бандитов обыграли в ленте "Карты. Деньги. Два ствола". Фирменный сюжет Гая Ричи, где не сыскать концов, заставляет пересматривать картину снова и снова. Цикл ограблений таков: четверо задолжавших местному авторитету ребят захотели ограбить бандитов, решивших ограбить трех "ботаников", выращивающих марихуану для наркобарона. Последний приходит в ярость от того, что ему предлагают купить его же товар. И это лишь малая часть всей истории… В другой картине Гая Ричи "Большой куш" также обыграна данная тема, а главное сокровище – огромный алмаз.

Нечто

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Бывает и так, что грабители сами не знают, что именно они крадут. Босс сказал - они сделали. Так было, например, в "Криминальном чтиве" Тарантино. Самуэль Л. Джексон и Джон Траволта сначала вернули украденный малолетними ворами кейс, а затем старались его сохранить у себя. В фильме не показано, что внутри чемоданчика – зритель лишь видит, что его содержимое источает яркий свет.

Прикрытие Перед тем, как взяться за ограбление, важно придумать себе алиби и проработать прикрытие. Здесь уж у кого на что хватит фантазии.

Перед тем, как взяться за ограбление, важно придумать себе алиби и проработать прикрытие. Здесь уж у кого на что хватит фантазии.



Чемпионат мира по футболу

Кадр из фильма "Идеальное ограбление"

Что может привлечь большинство населения Земли – конечно же Чемпионат мира по футболу. Во время матчей все увлечены лишь одним – игрой сборной своей страны. Герои английской картины "Идеальное ограбление" решили воспользоваться суматохой вокруг чемпионата мира по футболу, чтобы ограбить крупный банк Лондона.

Каждый из восьми друзей-бандитов по-своему уникален: один – явный лидер, второй – паенька, третий держит все под контролем, четвертый получает то, что хочет, любой ценой, пятый – бездельник, шестой – навязывает свое мнение, седьмой – обожает семью, восьмой – любит быть бизнесменом. Все вместе они, казалось бы придумали идеальный план, но в любом плане есть слабые места… Вкратце можно сказать так: фирменный английский юмор с необычными сюжетными ходами.

Репетиция музыкантов

Кадр из фильма "Игры джентльменов"

Один из самых заезженных сюжетных ходов в фильмах об ограблениях – это подкоп. По соседству с банком, музеем или казино обязательно найдется заброшенное или неприметное место, откуда можно спокойно проникнуть в хранилище. Так случилось и в картине братьев Коэнов "Игры джентльменов", ремейке одноименного британского фильма 1955 года.

Но суть здесь не в подкопе, а в ситуации. Главный персонаж черной комедии – профессор-аферист, которого играет Том Хэнкс. Причем надо отдать ему должное – роль далась ему "на ура". Так вот, он снимает комнату у престарелой набожной афроамериканки, а в подвале "репетирует" со своим ансамблем. На самом деле через подвал можно проникнуть в заветное казино, поэтому Хэнкс изображает из себя интеллигента и потихоньку роет/взрывает проход, пока старушка не начинает подозревать неладное.

Громкая вечеринка

Кадр из фильма "Бесшабашное ограбление"

Оригинальный способ обчистить банк придумали герои ленты "Бесшабашное ограбление" 2002 года. Они решили устроить возле банка, где хранится ценная статуэтка, рейв, да еще какой! Музыку включили на полную, чтобы можно было незаметно пробурить дыру в стене.

И вот уже хакер принимается за дело, но не тут-то было: сначала управляющий клуба пытается остановить вечеринку, затем оказывается что вокруг снуют замаскированные федералы, а тут уже и китайская мафия подоспела, чтобы прикарманить ценную статуэтку.

Вжиться в образ

Кадр из фильма "Большое скандинавское ограбление"

Ну а если вы не приветствуете отвлекающие маневры, то можно действовать и напрямую. Главное - правильная маскировка, чтобы служащие банка сразу сирену не включили. Тут главное вжиться в роль и вести себя непринужденно. Одно из самых простых, но зрелищных ограблений с переодеванием показано в норвежской картине "Большое скандинавское ограбление".

Этот случай имел место в реальной жизни - в 2004 году 11 мужчин, переодетых в спецназовцев, захватили центр наличности Nokas. На похищение им понадобилось всего-ничего - 20 минут. И вот они уже скрылись с 57 миллионами крон (порядка 10 млн. долларов), однако без жертв не обошлось - во время побега был убит полицейский.

Кадр из фильма "Не пойман - не вор"

Если же у вас нет доступа к обмундированию спецназа, можно прикинуться и обычными рабочими. Например, как в картине "Не пойман - не вор" Спайка Ли. Примечательно, что снимали фильм 39 дней, и он стала четвертой совместной работой Спайка Ли и Дензела Вашингтона. По сюжету злодеи просто-напросто переоделись малярами, а как только зашли в банк, сразу же смогли взять ситуацию в свои руки.

Более того, сделали они это посреди бела дня, а после нескольких дней осады у полиции не осталось ни улик, ни пострадавших, ни подозреваемых, ни даже самого состава преступления. Им было никак не обойтись без скрупулезно составленного плана и некоторых нюансов, благодаря которым похищать деньги становится гораздо легче. Что ж, давайте поговорим о них.

Ключевые элементы успеха Перед ограблением важно разработать четкий план и купить доску с маркером, чтобы объяснить его своей команде (по крайней мере, так это обычно показывают в кино). Но также немаловажно иметь свои фишки, особенности, благодаря которым вас запомнят на века, и которые помогут вам быстро и без потерь провернуть дельце.

Перед ограблением важно разработать четкий план и купить доску с маркером, чтобы объяснить его своей команде (по крайней мере, так это обычно показывают в кино). Но также немаловажно иметь свои фишки, особенности, благодаря которым вас запомнят на века, и которые помогут вам быстро и без потерь провернуть дельце.



Маски

Кадр из фильма "Паркер"

"Лицо" любого современного грабителя - это маска или грим. Можно подойти к этому вопросы поверхностно и закупить обычные балаклавы, но если вам это кажется скучным и обыденным, то стоит сходить в магазин масок. Любите смеяться судьбе в лицо - прикупите масок клоунов, как в фильме "Паркер" с Джейсоном Стэйтемом, а сами оденьтесь пастырем и отвлеките охрану. Но помните, что вас могут предать, и смыслом вашей жизни станет месть.

Если любите попугать людей или у вас особое чувство юмора - можно купить маски скелетов и другой нечисти или переодеться монашками, как в ленте "Город воров". Тут поневоле придется быть оригинальным, раз на территории в одну квадратную милю живут одни налетчики. Картина, кстати, была отмечена Национальным советом кинокритиков США и была номинирована на "Оскар".

Кадр из фильма "На гребне волны"

Серьезней всего к маскам подошли в культовой ленте "На гребне волны" с неотразимыми Патриком Суэйзи и Киану Ривзом. В картине ФБР расследует серию ограблений банков, которые совершила банда "Экс-президенты".

Свое прозвище она получила за то, что во время ограбления ее участники надевают маски Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана - бывших президентов США. Федералы подозревают, что ребята как-то связаны с местной тусовкой серфингистов.

Стремительный отход

Кадр из фильма "Неудержимые"

Еще одним ключевым элементом успешного грабежа является продуманный отход. В этом могут помочь любители экстрима из французского фильма "Неудержимые" 2002 года.

Бандитам нужно лишь одно - выброс адреналина в кровь. Для этого они готовы прыгнуть с моста, упасть в море, сидя в грузовике или устроить слалом на роликах по машинам. А если это совместить с ограблением банка, то ребята будут только рады.

Кадр из фильма "Место под соснами"

Но все же надежнее всего - это спортивные машины или мотоциклы. Например, как в картине "Место под соснами", где Райан Гослинг сыграл мотокаскадера Люка. После того, как он уволился, Люк связывается с владельцем небольшого грузовика, и тот предлагает ему проворачивать быстрые ограбления. Люк будет угонять из банка на мотоцикле, а затем прятать его в фургоне. И практично, и надежно, главное - чтобы машина копов не села на хвост.

Фокусы

Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

Если вы все еще живете в детстве, и любите по-настоящему удивлять людей, покажите им пару фокусов. Нужно лишь собрать лучших иллюзионистов со всего мира, и можно грабить банки по всему миру, как в фильме "Иллюзия обмана". Фокусники проворачивают крупные ограбления прямо во время своих шоу, водя за нос агентов ФБР.

При бюджете в 75 млн. долларов картина собрала более 340 млн. долларов. Это заслуга не только режиссера Луи Летерье, но и звездных актеров: Джесси Айзенберга, Марка Руффало, Вуди Харрельсона, Мелани Лоран, Айлы Фишер, Дэвида Франко, Моргана Фримена и Майкла Кейна. Кстати, в 2015 году выйдет сиквел.

Роковые красавицы

Кадр из фильма "Западня"

Еще один из беспроигрышных вариантов - взять к себе в команду роковую красотку. Такая и внимание отвлечет, и нужные документы, схемы здания, пропуска незаметно украдет. Главное самому не попасть под ее чары, как в ленте "Западня" с Шоном Коннери и Кэтрин Зетой-Джонс.

Там любитель старины и грабитель международного уровня по совместительству связался с неотразимой воровкой, желавшей посадить его за решетку. Но тут свою роль сыграли чувства.

Кадр из фильма "Бандитки"

Если верить картине "Бандитки", то самые известные воровки были еще во времена Дикого Запада. И действительно, что может быть страшнее двух женщин, идущих к общей цели. Они грабят банки, чтобы отомстить за своих отцов и вернуть награбленное бедным мексиканцам. Ну кто сможет им что-то сказать?! В роли очаровательных налетчиц - Сальма Хайек и Пенелопа Крус, а над сценарием работал сам Люк Бессон.

Дмитрий Кокоулин