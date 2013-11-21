"ВТБ 24" частично возьмет на себя операции по картам "Мастер-банка"

ВТБ 24 готов частично взять на себя процессинг "Мастер-банка"

Вслед за "Сбербанком" о готовности частично взять на себя процессинг "Мастер-банка" объявил и "ВТБ 24". Окончательное решение по вопросу будет принято руководством "ВТБ 24" в ближайшее время.

В настоящий момент клиенты десятков небольших кредитных учреждений не могут совершать операции по своим картам, так как "Мастер-Банк" предоставлял услуги сервиса по обработке операций по картам 260 финансовым учреждениям России.

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.