Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк России отозвал лицензии у столичных банков "Азимут" и "Инвестиционный союз", сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, "Азимут" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

В то же время "Инвестиционный союз" при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски.

При этом оба банка были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций и выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а руководители и собственники организаций не предприняли эффективных мер в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сейчас в обоих банках назначена временная администрация. "Азимут" и "Инвестиционный союз" являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов "Инвестиционный союз занимал 298-е место, "Азимут" – 648-е место в банковской системе России.

Отметим, если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.